近日中國江蘇省無錫市1名周姓男子，接到自稱某金融平台客服的電話，對方獲得他銀行資料後，藉此幫他私下貸款14.8萬人民幣（約台幣65萬元），事後再假扮民警，試圖誘導周男將錢轉入指定帳戶，所幸周男妻子察覺異樣，及時報警，周男才得以從騙局中脫困。

1名來自江蘇省無錫市的周姓男子，日前接獲自稱某金融平台客服的電話，對方建議他關閉平台帳戶，並向周男表示，關閉帳戶需要「走流水」，隨後要求周姓男子下載視訊app，並開啟螢幕共享，藉此獲取周男的銀行卡號、驗證碼等資訊，再利用這些資訊，私下為周男貸款14.8萬人民幣（約台幣65萬元）。

事後，詐騙集團更假扮成民警，試圖誘導周男將這14.8萬人民幣（約台幣65萬元）轉入指定帳戶，所幸周男妻子及時發現異狀並報警。

而民警在接獲通報之後，到周男家初步了解情況，隨後將他帶回警局，在了解周男當初與詐騙集團詳細的交涉過程之後，民警向他解釋這是詐騙集團的伎倆，並協助處理相關事宜，周男這才從騙局中脫困。

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