黑龍江省的榮興幼兒園，憑藉豪華營養午餐走紅，園方使用生蠔、鰻魚、大螃蟹等食材，製作學童們的營養午餐，而餐費1天竟只要16塊人民幣（約台幣70元），高級的食材與便宜的餐費，實在令人難以相信，也引起不少網友熱議，就有網友幽默表示：「寒窗十年，誰不是為了上榮興幼兒園」。

在萬物皆漲的時代，中國東北地區物價與其他城市相比，低的讓人羨慕，黑龍江省寧安市就有1家榮興幼兒園，家長每餐只需付16塊人民幣（約台幣70元），換算成1個月是352元人民幣（約台幣1544元），就可以讓孩子吃上由生蠔、鰻魚、大螃蟹，及各種海鮮製成的營養午餐。

園方表示從2015年開業以來，已經有4個班畢業，目前全校還有8個班級，園方除了使用海鮮製成營養午餐，飯後也會提供各種水果，而優質的食材與超低的餐費，引起網友熱議，網友們紛紛表示，「我能去上大班嗎？」，更有人幽默表示：「寒窗十年，誰不是為了上榮興幼兒園」。

不過也有網友持反對意見，認為海鮮容易造成小朋友過敏，魚刺也可能讓小朋友被噎到，因此不贊同園方長期讓小朋友吃海鮮的作法。

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