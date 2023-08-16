韓國女星NaNa曾兩度獲選「全球最美臉蛋」，她在2022年的電影發佈會上，突然以大面積刺青的造型現身，當時也造成不小轟動，不過近日NaNa在網路節目上承認，因為「媽媽想再次看到乾淨的身體」，所以在媽媽的拜託之下，她正在消除身上的刺青。

前韓國女團After School成員NaNa（林珍娜），從偶像轉戰演員，演藝成績亮眼，她也在2014年與2015年2度奪下TC Candler「全球最美臉蛋」。2022年，她一身刺青出席電影《自白》的記者會，首次公開從鎖骨到腳背的刺青，當時她也在《Glitch》一劇中，飾演1位身上有刺青、熱愛研究UFO的百萬YouTuber，因此也有許多粉絲猜測，NaNa是不是入戲太深，而選擇去刺青。

當時NaNa解釋道，自己絕不是被角色影響才去刺青，是深思熟慮過才行動。而事隔近1年，14日NaNa在網路節目《趙賢雅的週四晚》上表示，目前她正在雷射消除身上的刺青，她表示當初刺青的原因，是因為「刺青的當時，我處於心情上很辛苦的時候，透過刺青表達我的心境」。

NaNa坦言，當時刺青是唯一能讓她消化感情的方法，不過隨著時間過去，她的心情也逐漸安定下來，她的媽媽「想再次看到乾淨的身體」，於是小心翼翼的拜託她，希望她能消除這些刺青。而NaNa也認為，當除她決定刺青時，媽媽也是支持她的，因此當媽媽提出要她去除刺青時，她也就爽快的答應了。

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