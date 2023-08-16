今天（15日）晚間11點正式迎來農曆七月初一，也是民間流傳的「鬼門開」的日子，不少人在這期間總是提心吊膽，行事也會格外小心。彰化鹿港地藏王廟每逢農曆七月都會舉辦超渡法會；其中一名年約40歲的美魔女因前夫家「只要男孫」，被迫墮胎7次才懷上男嬰，後來再婚又墮胎2次，因此報名超度9位嬰靈。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟透露，該名女子來自中國大陸，第一段婚姻在當地結婚，不料夫家「只要男孫」，她直到第8次懷孕才順利懷上男嬰，之後改嫁來台灣，連生2子後又意外懷孕2次，最後選擇墮胎，前後2段婚姻共超度9個嬰靈。

另外，一名北部婦人因不適合吃避孕藥，也沒辦法裝避孕器，直到懷了一對雙胞胎才決定生下來，一共要超度10個嬰靈。林慧娟提到，還有一名女子久未能懷孕，做試管嬰兒連續失敗5次，因為不知道胚胎是否要超度，今年特地到廟裡請示菩薩，擲杯後被指示要超度5個嬰靈，讓她相當難過，當場落淚。

林慧娟指出，今年報名超度法會的人數比往年還多，目前已超過1萬人，最多人報名的是超度冤親債主，除了嬰靈外，廟方還特地設置「新冠病毒亡魂」大牌蓮位，並針對在烏俄戰爭中罹難民眾及在戰火中往生的軍人進行超度，祈求這些因戰爭枉死的生靈能獲得慰藉，並祈求世界和平、國泰民安、風調雨順。

更多 CTWANT 報導