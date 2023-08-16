有男方在打離婚官司時竟大言不慚的謊稱「下班孩子都我顧」，因此拒付人妻扶養費。所幸女方律師也見招拆招，直接問起丈夫養小孩的細節，還倒背如流的列出尿布的品牌、尺寸和價格，以及孩子出生以來的體重變化，直接問到不負責任的爸爸啞口無言，沒想到對方竟還惱羞成怒叫律師別再逼問，也讓法官直呼，「在法庭上說謊是要付出代價的。你又不自己帶，到底是為什麼要爭小孩？」

律師呂秋遠近日在臉書發文分享案例，一名人妻痛訴，老公在訪視報告裡胡說八道，「他下班以後，就只會對手機傻笑，小孩在哭，他就只會嫌吵，要我叫小孩閉嘴。他什麼時候照顧過小孩了？竟然敢說，平常下班都是他在顧，這真是太離譜了！」這時律師回應，「別在意，我有辦法。」

開庭的時候，男方果然振振有詞的說，孩子都是他在照顧，而且對媽媽「竟然敢」跟他要扶養費，感到不可思議，甚至還在法官面前拍胸脯保證「如果你帶不起小孩，沒關係啦！小孩給我，我來帶，我保證不跟你要錢。」

媽媽臉色鐵青，因為她的經濟條件確實沒有爸爸好，很擔心法官會被男方騙去。這時律師突然大聲質疑「說自己沒錢，扶養費才沒辦法給媽媽的人，竟然說要養小孩，不跟媽媽要扶養費，實在太會說了。」

對此，法官則表示，「扶養費的事情，我心裡有數，至於到底誰在照顧小孩，我會再請家事調查官去了解情況。」但律師接著回應「其實也不用啦」，「我想請法官幫我詢問孩子的爸爸幾個問題。幾個問題問完就好，不用家事調查官去。」他還強調這些都是經驗問題，不需要花太久的時間，「做過的人就知道，事先預告就不準了。」法官也無奈同意。

於是律師開始出招，「請問孩子的爸爸，現在孩子一歲，他用的尿布是哪一個牌子的，尺寸又是多少？一個月用幾包尿布？」男方立刻簡短回復「我忘記了」，而且過程絲毫不猶豫。

接著律師連珠炮式的一口氣點出寶寶尿布的使用重點，包括用什麼尺寸、牌子名稱，到單片的定價，甚至是出生幾個月後孩子的體重會增加到幾公斤、需要更換多大的尺寸等細節，他都鉅細靡遺的一一列出。

此時，現場一片寂靜，書記官也停止打字，法官愣了一下以後問，「大律師，你說的這些需要記下來嗎？」律師則回應，「法官，這應該不用記，但是我比較想接著問孩子的爸爸，孩子現在喝什麼奶粉？多久喝一次？一次喝多少cc？」結果孩子的爸很不耐煩的坦承自己真的不知道，所以不用問了。

法官見狀也表示「孩子的爸爸，你真的曾經照顧過小孩嗎？」、「不要說謊！人家問你，你都說不出來，是怎麼回事？」聽到這裡，男方也心虛表示「牛奶那個問題，我下次會回答！」但法官則反嗆一句，「這不是考試，這是孩子的人生。還有，在法庭上說謊，是要付出代價的。你又不自己帶，到底是為什麼要爭小孩？」

貼文一出也引發網友熱議，「不想把小孩給媽媽，因為丟臉，但是監護權拿到以後又不想顧小孩，丟給自己的媽媽。最後就是小孩也沒學好，造成整個社會的困擾」、「下次會有爸爸預背這段尿布文，然後法官說：不要騙我，我也有看呂秋遠」、「我兒子國3了出生幾克我都還記得，什麼牌子奶粉、尿布也都念得出來，因為全心全意照顧的人是我阿」、「不要結，不要生，不要害小孩」、「真的，有帶過孩子的父母，一輩子都不會忘記。即使步入中年了，一樣記得孩子一歲的身高體重是多少。」

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