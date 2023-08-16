刑事局打詐中心統計，去年全台詐騙案財損創下歷史新高紀錄，總損失金額超過台幣60億元，而太平洋對岸的美國，詐騙問題一樣嚴重。美國聯邦調查局（FBI）今年3月間公布一份報告指出，去年美國人遭網路詐騙損失金額高達103億美元，折合台幣約3100億元。不少檢警人員憂心，我方詐騙集團「技術」稱霸全球，「技術輸出美國」時有所聞，一旦蔚為風潮，勢必引發國際糾紛，相關單位不可不防。

檢警人員指出，早在2014年間就有詐騙集團在台灣召募年輕男女，遠征美國洛杉磯設立據點，專門假冒公安騙取大陸人民血汗錢。20幾個成員中，不少人有詐欺前科，還有電腦高手，他們出獄後仍想著賺快錢，因此重操舊業、使用詐騙集團提供的機票去美國。

為首的涂姓、江姓男子出資在洛杉磯設立詐騙機房，集團分工成3線，第1線偽裝成郵局人員或電信業者，騙大陸民眾上鉤，第2線假冒公安接觸被害人，誘使到ATM匯款，最後由第3線的電腦組統整款項，匯入人頭帳戶。後來詐團內訌，曹姓男子不滿涂、江兩人拿走大部分獲利，且女同事還有保障月薪25K，憤而想返台，但護照被詐團幹部扣住，他乾脆跑到洛杉磯機場找美國移民官，轉向我國駐洛杉磯代表處官員自首，全案才曝光。

另一起案例於2021年在台灣偵破，古姓男子等人在嘉義成立詐騙機房，利用社群軟體成立假帳號，對美、加等地華人「愛情詐騙」，利用在台灣玩到爛的假銀行家、假理財顧問套路鎖定北美40歲以上女性，以花言巧語、早晚問候方式，套出對方資產狀況後，邀請共同投資，其中1被害人滙款6.5萬美元，所幸檢警及時偵破，災害才未擴大。

美國知名的打詐檢察官韋絲特，提醒在美華人和亞裔人士小心詐騙「殺豬盤」。（圖／翻攝LinkedIn）

上述美國華人圈的培養感情、再詐騙的「殺豬盤（pig butchering）」手法連美國知名的打詐檢察官韋絲特（Erin West）也知之甚詳，韋絲特的父親是英特爾公司副總裁，但她完全沒有科技背景，自己在YouTube學習虛擬貨幣知識，替受害者追回數百萬美元的虛擬貨幣，《富比士雜誌》還特別報導她的戰績。韋絲特偵辦多起詐騙案發現，殺豬盤受害者中7成5是亞裔，而華裔更是占高比例，建議華人引以為戒。

檢警人員分析指出，上述騙術在台灣算是老招，由於台灣人被騙多年，詐騙集團越來越難成功，因此一開始先轉往語言相通的對岸，等大陸公安嚴打詐騙後就再轉移陣地、流浪全世界，日本、東南亞、非洲、歐洲等國都有詐騙機房的足跡，現在則是把目標鎖定北美洲的華人社區，利用語言相通、詐騙門檻及成本相對較低的特性準備大騙特騙。由於我國在國際間的特殊政治情勢，跨境偵辦案件的難度頗高，如何克服障礙、加強國際執法合作已成當務之急。

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