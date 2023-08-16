藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但事後陳建州撤告，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦後，原本擬在本月3日傳喚陳建州出庭，但當天因遇卡努颱風來襲，北北基停止上班上課，據指出，北檢改在今早首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊。這將是陳建州自性騷事件沈默50天後，首度針對性騷一事透過司法途逕對外說明。

大牙6月27日在個人臉書PO文指控2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係，當她端出陳妻范瑋琪希望能阻止陳時，陳卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

大牙透露，會隱忍11年不敢翻臉，是因為陳建州曾在黑澀會時期冷凍過她，「他有的是方法能讓我馬上沒有工作」。但若是再不說出來「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

但陳建州在被大牙爆料性侵後，當天立刻就發出聲明否認此事，並一度對大牙提起民事訴訟求償1000萬，之後陳建州突然撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。北檢7月21日分「他字案」，將大牙列為被告，大牙成為台灣「＃Me Too」運動裡第一個挨告的「受害者」。

8月7日，媒體一度盛傳北檢傳喚陳建州出庭，因此吸引大批媒體在北檢守候一整天，卻等不到陳現身，事後證實北檢當天並沒有傳喚陳，是「假訊息」。

但據指出，北檢日前已經發出傳票，傳喚告訴人陳建州於16日早上9時30分到庭說明告訴意旨，媒體已準備大陣仗守在北檢採訪，要讓陳建州首度親自回應性騷事件。

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