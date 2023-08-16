王陽明近年開設YouTube頻道「Empire MotorClub」，拍影片分享名車、手錶等收藏，日前他上傳一支開箱名車影片，並駕駛著價值900萬的BMW XM上路，但竟然在忠孝東路上飆破時速90公里，重踩油門的瞬間令人看得膽戰心驚，也被抓包明顯違反市區道路限速50公里的規定。

王陽明試車地點選在北市東區鬧區，從影片背景可以看到知名百貨，車流也不小。（圖／翻攝YT Empire Motor Club）

加速過後，王陽明滿意直呼「ok挺快的」。（圖／翻攝YT Empire Motor Club）

王陽明上月在YT頻道開箱油電跑旅BMW XM，用心介紹車系歷史及設計，從他著迷的眼光，可以看出他挺喜歡這台車子的整體設計。畢竟是一台653匹馬力的性能車，0到100公里加速只要4.3秒，王陽明當然也實際開上路測試動力切換，影片中可以看到，他先開上高架道路上暖車，熟悉儀表介面後，接下來試車地點轉換到台北市車流量極大的忠孝東路上。

好友Ryan邊駕駛，邊過轉頭跟王陽明聊天，驚險畫面一再上演。（圖／翻攝YT Empire Motor Club）

背景換到市區忠孝東路上後，王陽明興致一來，想測試純電動力下行駛感受，還直呼「來看看能多快」，並重踩油門，可以看到他表情不自覺把牙齒咬緊，看似腎上腺素噴發的畫面，背景正是鬧區Sogo百貨一帶，細看時速一度飆破90公里，實在看得讓人嚇破膽。

為了測試混合動力的切換，他又在加速一回，鏡頭更直接zoom in 儀表，時速80公里，他還按了一下喇叭，示意前方車別擋道，他同時說了：「抱歉囉！我不應該開這麼快。」後來他讓朋友Ryan駕駛試車，畫面也是讓人驚心動魄，王陽明坐在後座直呼「你開起來像個瘋子」、「把我嚇死了這個混蛋」。

市區道路限速是50公里，影片下方就有網友反應有眾多違規之處，「在忠孝東路敢開到70多還敢po上來」、「後座不繫安全帶？」、「駕駛者要打屁聊天，頭不用整個轉到後面去，一個自以為就不小心變成三寶」。也有網友看到王陽明在影片中戴著不久前讓他「很失望」的AudemarsPiguet（簡稱AP）名錶，噹他「嘴上說不要，身體倒挺誠實的」。不過，上述這些留言，王陽明都未回覆。

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