32歲禾浩辰去年爆出與交往四年的吳映潔（鬼鬼）分手，費洛蒙極強的他，日前接受媒體訪問時還自稱是「穩定單身中」，不過，時報周刊CTWANT接獲消息，禾浩辰並不是單身狀態，其實他已戀上另位吳姓女星，就是曾因戲結緣的吳品潔，緣份就是這麼妙，前後任不只都姓吳，都叫吳X潔，而據本刊數日的觀察，禾浩辰跟吳品潔的感情，似乎也已經發展到了同居階段。

本月5日結束台南宣傳活動，浩辰現身高鐵站大廳，有粉絲要求合影十分親切來者不拒。（圖／本刊攝影組）

禾浩辰搭上多元計程車。（圖／本刊攝影組）

車子送禾浩辰抵達位於新北市的住處外。（圖／本刊攝影組）

禾浩辰進家門前還先去管理處領了不少郵件包裹。（圖／本刊攝影組）

8月5日晚間，禾浩辰在結束台南和高雄的電影宣傳活動後，搭乘高鐵於11點51分下車。在車站大廳，正好有民眾認出他並上前詢問，禾浩辰親切地與對方合影留念，接著獨自搭乘多元計程車回家。次日零點5分，返抵社區，下車後禾浩辰手持感應卡開門，先是在管理處領取了好幾件包裹後，才搭乘電梯上樓，可以看出他確實住在這邊。

本月8日吳品潔拉著行李箱從同一個大門出去。（圖／本刊攝影組）

吳品潔上車準備跟姊妹淘去宜蘭出遊。（圖／本刊攝影組）

據本刊觀察禾浩辰與吳品潔進出的是同一棟，或許是太宅，又或許是為了保護戀情，遲遲未見兩人同時進出。8月8日下午2點出頭，女主角吳品潔出現，她身穿白色上衣和短褲，腳踩拖鞋拉著小行李箱步出同一社區，搭乘多元計程車出門。

隔天9日吳品潔結束宜蘭行程，回到與禾浩辰同居的地方，她拿磁卡感應大門，可見是住戶而非訪客。（圖／本刊攝影組）

禾浩辰與吳品潔2019年因戲結緣，但當時各與鬼鬼和毛弟交往。（圖／取自禾浩辰IG）

當天晚上，吳品潔在社群網路上貼文，和幾個女性友人到宜蘭出遊，並入住當地的酒店。直到9日的晚間8點半左右，換了衣服的她搭乘計程車回到住處，除了行李箱之外，手上還拿了幾包像是特產之類的袋子。從包包拿了磁卡感應大門後，空不出手的她，以右腳推開大門，接著搭乘電梯上樓，直到深夜不見離開。

吳品潔7月考取潛水證照，非常巧合地符合了禾浩辰的擇偶條件。（圖／取自吳品潔IG）

禾浩辰跟吳品潔曾在2019年合作三立《你有念大學嗎？》，只不過當時禾浩辰跟鬼鬼正熱戀，吳品潔則是跟邱宇辰（毛弟）假戲真做，雙方都各有對象。吳品潔跟毛弟曾分手，又在去年傳過復合，但都始終堅稱只是好友，今年四月，她還與毛弟一起替王子慶生，這樣的友誼也是滿不容易的。

而禾浩辰去年分手鬼鬼恢單後，就稱自己單身。日前他分享擇偶條件，提到自己愛玩自由潛水，希望另一半能有相同興趣，如果能一起去潛水就是最棒的事，其實他前女友鬼鬼也有考得潛水證照。還真是巧，據吳品潔最近的IG動態，可以看出平常不是運動控的她，這個夏天很突然地投入潛水活動，7月份考取了潛水的證照，從她分享過程，看得出很波折，一度體力不堪負荷，淚水與海水分不清楚，最後仍堅持下來，她說：「好像身邊只要有人陪著支持著就能獲得不一樣的動力。」而不知她說的人，除了跟她一起去考證照的張菁菁之外，是否就是禾浩辰呢？

詢問禾浩辰與吳品傑兩人目前關係為何？吳品潔經紀人大方回應：「是發展中的朋友，公司不會多過問。」禾浩辰經紀人也口徑一致：「他們是發展中的朋友。」希望外界給兩人保留一些空間。

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