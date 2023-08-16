國營媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，上月18日越過兩韓交界進入北韓的23歲美國二等兵金恩（Travis T. King），已承認非法闖入北韓，並表達在北韓或第三國尋求庇護的意願。這是北韓首度對金恩案公開發表評論。

報導中說，調查人員做成結論，金恩是蓄意和非法越界，意圖留在北韓或第三國。

報導中說：「在調查期間，金恩坦承他決定越界到朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名），因為他對美國軍隊中的不人道虐待和種族歧視十分反感。」

「他也表達在朝鮮民主主義人民共和國或第三國尋求庇護的意願，表示他對美國社會的不平等感到灰心。」

因傷害罪入獄服刑近兩個月的金恩17日被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。

The Messenger引述美國軍方的「重大事件報告」稱，金恩於入獄服刑前，早在5月就預訂了2次南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，第一次無法成行，但參加了排定7月18日出發的第2次行程。所有非軍事區觀光團行程都會包括參觀板門店共同警備區域（JSA）。

18日下午，在參觀過一處可以看見北韓境內景象的觀察哨、一道由北韓士兵挖掘的地下隧道等景點後，金恩參加的觀光團抵達共同警備區域，當時已經接近行程尾聲。

來到共同警備區域，遊客們可以自行步入作為談判場地的經典淺藍色建築而穿梭兩韓。當天下午3時30分左右，觀光團成員剛離開淺藍色建築，站在附近拍照，身穿牛仔褲、黑色襯衫、戴著上頭標示DMZ黑帽的金恩冷不防地從這些建築之間跑進北韓。（譯者：陳政一）1120816