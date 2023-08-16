卡什卡利15日在APi集團舉辦的論壇表示：「我還沒準備好說『我們的工作已完成』。美國通膨正在下滑，我們已取得了一些好的進展，但通膨仍然太高。」

卡什卡利表示，他必須看到令人信服的證據，證明通膨正回落至Fed設定的2％目標，然後Fed可允許利率維持穩定一段時間。

卡什卡利認為，美國就業市場強勁也引發了問題，那就是Fed是否已採取足夠措施令通膨回落至2％。卡什卡利指出：「我認為我們距離降息還有很長的路要走，因為核心通膨依然在4％左右，這大約是我們設定目標的兩倍。」