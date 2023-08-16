受此消息激勵，家得寶15日股價收盤上漲0.66％，每股報332.14美元，今年迄今累計上漲5.14％。

財報顯示，家得寶第二季營收從去年同期的437.9億美元跌至429.2億美元，但依然高於市場預期的422.3億美元。每股盈餘從5.05美元降至4.65美元，同樣高於市場預期的4.45美元。

該公司財務長麥克菲爾（Richard McPhail）表示，消費者不願花大錢購買大型商品，這意味著顧客消費金額減少。但他們仍致力於家居裝修，主要是集中於小型項目上頭。