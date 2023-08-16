男星王陽明與辣妻蔡詩芸結婚7年多，育有一個女兒，夫妻倆平時會在社群上分享生活及育兒日常，但近日有網友發現，夫妻倆已快半年沒出現在對方社群放閃，甚至這一個月來連互讚都沒有，引發討論。

一名網友14日在Dcard以「王陽明跟蔡詩芸是不是分居啊？」為題發文，表示因為覺得王陽明夫妻相處很甜蜜，所以追蹤了兩人的IG，但這一個月來，雙方不僅未再互讚，且最後一篇放閃文還停在4月男方給老婆的生日文「感覺感情好像有點變化」。

網友以「王陽明跟蔡詩芸是不是分居啊？」為題在Dcard發文。（圖／擷取自Dcard）

文章一出，不少網友表示同感「他們是分開了嗎…各個ig都沒有彼此的貼文了」、「如果連這對都出狀況，還要相信愛情嗎」、「前陣子Dizzy限動有發比較負面的文字，但一下就刪掉了，那時就覺得怪怪的」、「最近也有發現這件事」、「哇！會不會真的有問題」。

不過，也有人出面緩頰認為，可能只是雙方工作比較滿，才較少公開互動，且不久前蔡詩芸才到王陽明的實境節目探班「我感覺是沒事，就是夫妻2人在各自為生活奔波賺錢」、「以前好像也沒很常互按讚」、「4/6還有車上的合照，我個人覺得如果各自忙起來，四個月沒發好像還好，之前他們發的也不算很頻繁，如果超過一年就有待商榷」。

事實上，王陽明與蔡詩芸早在2005年就因一起在師大上中文課相識進而相戀，但僅交往2年就分手了，事隔8年後兩人的重逢，又再度陷入熱戀且4個月就閃婚，婚後2019年耶誕節當天生下女兒，當時王陽明還稱女兒是「奇蹟的禮物」。