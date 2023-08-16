不少網美會去漂亮的咖啡廳取景拍照，一名女網友分享，最近在IG上看到一個正妹穿著運動套裝去咖啡廳拍美照，但是拍照的姿勢卻有點讓人覺得不妥，因為那位正妹竟然把屁股蛋卡在咖啡廳的桌上，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨在Dcard上分享一張截圖，只見一個穿著白色小背心，藍色運動短褲的長髮正妹，手裡拿著一杯咖啡，將屁股放在咖啡廳的桌上拍美照，讓原PO看了驚呼很扯，並認為正妹的行為有點不妥。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，「這樣靠著有點怪」、「想到下一組客人的食物擺在那張桌上，臉靠桌子很近吃飯，就覺得很噁」、「這樣坐有點沒禮貌欸，感覺完全沒考慮到下一個要使用的人」、「有需要這樣子擺拍嗎？」

而該正妹事後也在個人的IG上發文道歉說「大家的指教我聽見了，非常抱歉錯誤的示範讓大家觀感不好，希望我的疏失讓大家都記得在公共場合謹言慎行喔！」