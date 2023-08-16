女星許維恩2021年和小6歲的王家梁公開認愛，目前育有1女，一家三口幸福美滿，而許維恩的大姊許路兒曾因為凍齡美貌英國媒體《每日郵報》爆紅，她近日迎來48歲生日，並曬出同框親友的合照，照片曝光後被許多網友盛讚：「看起來只有18歲！」

許路兒日前與家人一起慶祝48歲生日，只見四姊弟許路兒、許菲菲、許維恩、許湯姆與爸爸在餐廳同框自拍，許路兒看起來與弟弟、妹妹們的年紀相差無幾，膚質白皙透亮，完全沒有歲月的痕跡，她也開心發出慶生的限時動態感謝家人：「這幾天肚皮好充實，美食美蛋糕吃的好飽，先開心吃，回家再認真運動了。」

貼文曝光後，網友們紛紛祝許路兒生日快樂：「一路祝福你到一百歲」、「一家都是俊男美女」、「每年8月一定要祝路兒生日快樂~」、「生日快樂，祝妳找個好對象」、「路兒女神生日快樂開心快樂每一天」。此外，許路兒的凍齡美貌也引發外國網友關注，一名網友用英文寫下：「她幾歲？她看起來像在慶祝18歲生日。」另名友則難以置信說道：「她48歲了！」還有人問「真的假的48歲？？？」

事實上，許路兒有著精緻臉蛋及魔鬼身材，讓她成為不少時尚品牌的寵兒。不過多年來許路兒感情狀況相當低調，外傳對象是一名外表中性的女性，兩人曾被拍到到火鍋店用餐，期間對方貼心幫她撥掉頭髮上的異物，互動看來超有愛，去年她們也正式官宣認愛，收穫外界祝福。