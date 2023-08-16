總統賴清德出訪巴拉圭，今天與媒體茶敘；被問到疑賴論、疑美論，賴清德回應時，連續說了兩次，這個都是「中國的宣傳吧，這個都是中國的宣傳」；話題最後又再次強調，理論上不管是疑賴或是疑美，基本上這個都是來自中國的宣傳。

賴清德說，不管是疑賴論或疑美論，這個都是「中國的宣傳吧，這個都是中國的宣傳」。而在這種狀況之下，即使不管是疑賴或疑美，其實目的是要分化台灣跟美國的關係，同時也在台灣社會創造錯誤的認知，進而影響明年的總統跟立法委員的大選，「其實我們都很清楚」。

他說，基本上美國對台灣的支持或者是美國對印太和平穩定維護的決心，是毋庸置疑的。他也不斷多次強調，會捍衛臺灣的主權，同時也會增進民主和平跟繁榮，也會去維護印太的和平和穩定。

他說，在這種狀況之下，他的主張跟做法是跟國際社會目前的做法是一致的。所以理論上不管是疑賴或是疑美，基本上這個都是來自中國的宣傳。