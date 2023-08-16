自助餐店經常因計價方式不透明，產生消費爭議，一名男子昨晚到平常光顧的自助餐店買晚餐，他各夾一格苦瓜和青椒；兩格高麗菜，主食是宮保雞丁，依照過去消費經驗，推估頂多是90至100元，豈料店員算150元，他提出質疑後，老闆娘竟說「我算會更貴哦！」他當場拒絕買單，「菜有漲成這樣嗎？第一次夾完自助餐說我不要了」。

原PO昨（15）日於論壇《Dcard》指出，一陣子沒吃自助餐，昨晚到家附近的自助餐店夾菜，苦瓜和青椒夾取的份量都是便當餐盒的一格份量；高麗菜則是兩格，再加上一份宮保雞丁，他依照過去消費的經驗，推算宮保雞丁大約是40元左右，認為這一份便當頂多90至100元，沒想到店員算他150元。

原PO當場提出質疑，員工只好說那給老闆娘算，老闆娘看了一眼後竟說「我算會更貴哦！」他說這家自助餐並非首次光顧，過去平均一周買1至2次，也知道近期菜價上漲，「但有漲成這樣嗎？第一次夾完自助餐說我不要了」。

貼文吸引網友熱烈討論，「聽到老闆娘喊那句『我算更貴』真的會讓人很不爽，那不就表示你家自助餐估價沒啥標準，因人而異嗎？」、「通常都不考慮自助餐，因為價格都隨便他喊」、「佩服你，做了我不敢做的事，我如果聽到超出我預算，除心裡倒抽一口氣，還會怒罵髒話，絕對不會再光顧」、「自助餐真的看心情喊價」。