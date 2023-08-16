「館長」陳之漢昨（15）日晚間在YOUTUBE開直播，被網友問到2020年8月遭槍擊一事，陳之漢語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，但是沒有證據，並要大家去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

陳之漢昨開直播，有網友問及「阿館是不是因為民進黨沒幫你處理槍擊案，所以現在想報仇？」陳之漢看完後露出不解的表情，並質疑怎麼會有這種想法？陳之漢突語出驚人表示，不是民進黨不幫他處理槍擊案，而是槍擊案幕後是民進黨叫人來的，「不是沒有幫我處理，是後面原來是民進黨」。

陳之漢進一步透露，陳明文違法接見幫寶和會，鍾文智後面的金主余天領20幾個立委，幫寶和會的金主直接開脫，民進黨跟寶和會就像麻吉麻吉，「然後寶和會來開槍我，我是沒證據啦，不是他沒有幫我處理好，是我認定就是民進黨開的槍」。

陳之漢強調，若不懂的人可以去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

館長2020年在自己經營的健身房前遭槍擊，當時檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院於今年1月13日審結，合議庭駁回上訴，依殺人未遂等罪將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。