因民進黨立委賴品妤大動作反對核四重啟，而意外衍生出的雲豹能源爭議持續受到各界關注，該公司更被揭發，捐給新潮流系政治人物上百萬的政治獻金。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，賴品妤聲稱父親、雲豹能源董事長賴勁麟僅持有不到1%公司股份，這代表公司不是他的，那麼他憑什麼拿公司與投資者的錢去捐給新潮流？

國民黨國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤日前痛批，賴勁麟旗下共20家公司，2018年到2022年政治獻金的總額高達778萬元，簡直「綠友友就是綠油油」。他指出，這778萬政治獻金中，投資了多位新潮流議員，包含顏若芳、戴瑋姍跟顏蔚慈等，此外，民進黨立委賴瑞隆更拿了100萬元，未當選新北市長的林佳龍10萬、未當選立委的張銘祐5萬，高達8成5都捐給民進黨籍，且當選率高達84％，「覺得機會低者就捐比較少」。

游淑慧昨（15）日在政論節目《少康戰情室》表示，民進黨政府執政的這幾年來，落實了「藏富於民」4字，首先，民進黨成了最有錢的政黨，第二，民進黨的很多錢根本不在政黨內，而是「藏富於民」，如這次爆出爭議的賴勁麟，他在當了雲豹能源董事長後，新潮流就多了幾百萬的政治獻金，此外，不少被揭發標政府標案的網路公關公司，負責人也多是綠營人士。

游淑慧也質疑，賴品妤聲稱賴勁麟僅持有不到1%的公司股份，若是如此，代表公司不是他的，賴勁麟這麼做等於是「慷他人之慨」，拿公司與投資者的錢去捐給新潮流，「這算不算是民進黨的黨產？」