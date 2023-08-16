新竹市長高虹安因擔任立委時涉詐領助理費，遭台北地檢署以貪污罪起訴，國民黨2024立委參選人羅智強日前質疑，若依相同標準，就應該把行政院前院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷都抓去關，後遭謝回嗆「不顧社會長遠利益而摧毀司法公信力的人，是最令我看不起的原因」。對此，羅再回應，除了強調自己完全沒有造謠外，更酸「不爽歡迎來告，反正你告我每次都慘輸」。

高虹安14日遭北檢起訴後，羅智強同日就在臉書表示，依起訴書顯示，高的狀況是先虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費，再拿去做辦公室的「零用金支出」，若此狀況應該被認定為私用，那謝長廷曾使用特別費買西裝、休閒服稱是拍攝廣告所需，買手機、藥品贈送友人說是公務需求，是否也應該以高的標準來檢視才對。

「我又躺著也中槍！」謝長廷遭羅智強點名後，15日下午透過臉書發表長文，指出若高虹安認為是遭冤枉，應該在法院爭公道，而不是由政治人物輕率大喊司法不公，「這種為了一點選舉的政治利益，就含血噴人，不顧社會長遠利益而摧毀司法公信力的人，是最令我看不起的原因」。

「謝長廷，我上面說的那一句是造謠？」不過羅智強火速回應，除將謝長廷的特別費花用再度說一遍外，更酸被謝看不起是他的榮幸，若謝認為他說的內容是造謠，那請謝趕快提告，「不爽歡迎來告，反正你告我每次都慘輸！」