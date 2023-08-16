高雄一位38歲男性平時喜愛甜食、工作壓力大，暑期到了更是狂灌冷飲解熱，沒想到背部、下腹部及鼠蹊部濕疹竟長出濕疹，讓他相當困擾，甚至猛抓濕疹導致流膿。於是男子前往明華馬光中醫診所看診，診斷為濕熱體質才導致濕疹反覆發作，經清利濕熱、祛風止癢處方、健脾祛濕、疏肝解鬱處方調理體質，再搭配飲食忌口和生活習慣改變，治療2個月後明顯改善，復發頻率及嚴重程度減緩許多。

明華馬光中醫診所醫師歐俊佑表示，濕疹是個廣義的名詞，其中包含了異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎等，再根據發炎程度不同分為急性、慢性和亞急性3種，簡而言之，只要是皮膚發炎伴有搔癢，都屬於濕疹的範疇。

歐俊佑表示說明，在中醫濕疹稱為「四彎風」、「旋耳風」、「浸淫瘡」、「繡球風」、「臍瘡」等，可能經由風邪、濕邪、熱邪或是脾虛、血虛引起，尤其台灣地處亞熱帶地區，夏季濕熱夾雜的情況相當明顯，所以夏季以濕邪及熱邪引起溼疹為大宗，中醫師會根據不同證型辯證論治。

歐俊佑也建議若有濕疹狀況發生，少吃辛辣、油炸、甜食、重口味食物及加工食品，也要 減少乳製品、蝦、蟹、海鮮、及花生、堅果類食物，避免引起過敏加重濕疹病情。則可以改多吃清熱解毒、養陰涼血、利濕健脾胃的綠豆薏仁湯，以及補脾胃，健脾利濕的四神湯。