回應賴蕭配 賴清德卻笑出來。摘自蕭美琴臉書

副總統賴清德這次出訪巴拉圭，過境美國最後一個行程，與駐美代表蕭美琴等人去看美國職棒，兩人合照一亮相，被稱「賴蕭配近了」；賴清德今天與媒體茶敘，回答這個問題時，一開口就是「這次來就是擔任蔡英文總統的特使，到巴拉圭.....」；由於這個說法，賴清德以這個開頭回答媒體已經「說三遍」，自己忍不住笑了出來；他認為，蕭美琴為台灣所做的外交貢獻，是相當重要的資產。

賴清德這次過境紐約，與蕭美琴同框看棒球的合照亮相後，大家都認為「賴蕭配近了」；今天茶敘被問到，蕭美琴臉書有貼出兩人一起看球賽的照片，引發討論，很多人就聯想，蕭美琴是理想副手人選嗎？還是您有跟她討論這個問題？

賴清德說，「這次來就是擔任蔡英文總統的特使，到巴拉圭....」；他自己突然爆笑，原本以為笑得差不多，要繼續回應，沒想到還沒開口，他又笑了。

賴清德說，他這次任務很清楚，這趟出來任務很清楚，沒有任何選舉的目的，自然而然就沒有跟蕭美琴談到選舉的事。

他說，蕭美琴在這段時間，為台灣所做的外交貢獻，大家是有目共睹，這幾年來也因為美琴的努力，協助蔡英文總統建立跟美國之間，建立相當值得信賴且暢通的溝通管道，這些對台灣來講，都是相當重要的資產。