前新竹市警局一名潘姓警員2020年1月23日於政府警衛室獨自一人值勤；同日一名身心障礙女子曉云（化名）前來市府陳情，後該名員警遭曉云控訴其逼迫打手槍，事後更威脅她不得聲張。新竹地院審理時，審酌潘男身為警察，理應奉公守法，為民服務，維護社會治安，卻背道而馳竟對心智缺陷之人強制猥褻，使受害者曉雲留有陰影，昨（15）日依《公務員假借職務上之機會》，故意對心智缺陷者強制猥褻罪判處2年徒刑。

根據判決書，前新竹市警局保安警察隊潘姓警員於2020年1月23日，獨自一人在政府警衛室值勤。患有身心障礙的曉雲則於同日上午11時41分許，為尋求法律協助而持陳情紙板前來市府。

潘男見曉雲舉止異常而向前詢問，在得知其有身心障礙後，取了餅乾、糖果給她吃，並把她帶往大廳左側門後，竟問：「可以幫我按摩嗎？」曉云未察覺潘男心懷不軌於是答應，不料潘男卻將手由上往下探入曉云胸罩、徒手撫摸胸部，又硬逼迫對方握住其生殖器，猥褻得逞。

曉云驚嚇之餘，自覺潘男此舉並非按摩因此憤怒拒絕，然而潘男卻又用手抓住她的手撫摸下體，礙於警察身份，曉云不敢抗拒，最終潘男則以此方式違反被害人意願，猥褻得逞，更威脅她「這不可以說出去喔！」

事後，曉雲將潘男猥褻行徑告知家人與男友，並報警處理。潘男否認猥褻行為，檢方不予採信，後依強制猥褻罪將他起訴；新竹地院審理時，依強制猥褻罪判處2年徒刑，潘男也同時遭警方停職處理，後潘男因不服而上訴高等法院。

高等法院接手審理時，認為一審判決並無不當之處，（15）日判決上訴駁回。全案仍可上訴。

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