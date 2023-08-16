聽障金牌邱姓國手返台途中猝逝，昨初步相驗結果出爐為「心血管病變」而猝死。醫師表示，此屬於「心因性猝死」，臨床上，此類猝死前的徵兆有6項，包括胸悶胸痛、呼吸困難、心悸、肩背酸麻痛、冒冷汗、頭暈噁心。此外，35歲以上者若有三高、曾出現微小心悸者也要注意。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任今（16日）受訪時表示，至於心因性猝死前的警訊，包括6項：左胸胸痛或胸悶、呼吸急促或困難、心悸、肩背酸麻痛、冒冷汗、頭暈噁心。

啟新診所表示，臨床上，猝死的發病年齡在30～50歲的青壯年，男性居多。可能在睡眠中、休息中或是輕度運動或活動中，突發心跳驟停而猝死；也可能在劇烈運動、精神壓力、情緒激躁、暴飲暴食、過度勞累或過冷過熱等明顯誘因下而發生猝死意外。

心因性猝死除了先天基因缺陷造成的異常，年齡35歲以上，若伴隨下列9症狀，都是潛在危險族群，必須提高警覺，包括有抽菸習慣者、肥胖者、有心血管病史、有三高者、曾暈倒者、出現微小心悸者、有遺傳心因猝死者、長期在高度心理壓力者、長期過勞者。

此外，美國曾有研究觀察45~64歲者的生活習慣，發現有下列4習慣的人，出現心臟病發作及猝死的風險最低。

1.愛吃蔬果：每天吃5份以上蔬菜、水果。

2.愛運動：每周健走或運動2.5小時以上。

3.不肥胖：不讓BMI指數進入肥胖範圍。

4.不抽菸

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