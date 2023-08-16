而碧桂園有2筆美元債息跳票、11檔境內公司債暫停交易，金管會清查共有5家國銀銷售碧桂園公司債給22位客戶、合計規模達1.7億元，但均為專業投資人，且均非上述受影響產品。金融三業對中融信託相關的中植系均無曝險，亦無銷售相關產品給客戶。

金管會統計，台灣金融三業截至6月底對中國大陸合計曝險為1.12兆元。其中，保險業對中國大陸有價證券曝險947億元、年減5.02％，均為壽險業持有部位，產險業對中國大陸為零曝險。

銀行業曝險為1兆102億元、年減1852億元或15.5％，占上年度決算後淨值23.91％，雙創展開統計以來新低。其中，授信6974億元、年減達1053億元，投資2374億元、年減達855億元，僅資金拆存略增至754億元，顯示國銀對陸授信明顯緊縮。

證券期貨投信業對中國大陸曝險合計為157.28億元，占淨值比重2.3%，其中以證券商達127.88億元為主，包括事業性投資38.84億元及自營部位89.04億元。投信業及期貨業則分別為26.89億元、2.51億元，均為事業性投資部位。