觀察各區域稅前淨利，上半年國銀亞洲據點369.79億元、年增達131.1億元或54.9％，美洲據點53.53億元、年增2.05億元或4％，大洋洲據點18.23億元、年增3.84億元或26.7％。非洲據點0.33億元、年減達0.46億元或58.2％，僅歐洲據點轉為虧損17.86億元。

觀察前五強國家地區，香港以228.06億元稱冠、年增達90.14億元或65.4％，居次的新加坡58.94億元、年增達37.01億元或近1.69倍。美國54.61億元、年增7.13億元或15％，越南24.8億元、年增達11.1億元或81％，僅中國大陸19.93億元、年減9.24億元或31.7％。

銀行局副局長童政彰表示，國銀亞洲、美洲及大洋洲據點上半年稅前淨利齊創同期新高，主因均是升息帶動利息淨收益增加挹注。歐洲據點較去年同期獲利3.2億元顯著轉虧，主因發生個案而增提呆帳費用所拖累。

以國家地區來看，香港、新加坡、美國上半年獲利成長，主要均受惠利息淨收益增加，新加坡另有收回個案呆帳挹注。至於中國大陸獲利下滑，主因美元存款利息支出費用隨升息增加，以及人民幣授信資產則受人行降息導致收益下滑。