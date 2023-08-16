女星小S（徐熙娣）日前在節目上邀請了兒童界的哥哥姊姊們擔任嘉賓，而其中一位兒童界網紅「泡泡哥哥」竟不小心踩到小S「討厭收禮物的地雷」，讓她當場把東西摔出鏡頭之外；事後，泡泡哥哥也在影片下方還原當時的經過。

泡泡哥哥日前受邀到節目《小姐不熙娣》，而他當時準備了客製化的棒棒糖要送給主持人及現場來賓們，且給小S的棒棒糖上還印著小S以及三位女兒的照片，泡泡哥哥還提到，「這個棒棒糖（大的）不是要自己吃的，是要敲碎大家一起吃，代表我們節目可以圓圓滿滿」。

小S聽到後便隨手拿起一支小支的棒棒糖狠摔，由於力道過猛，直接摔出畫面之外，讓泡泡哥哥嚇到連忙解釋：「小的是自己吃的，大的才是敲碎」小S則氣得直呼：「你不早講」、「這個禮物讓我氣瘋了」。

影片曝光後，泡泡哥哥還原整件事情的經過，他表示，當初收到節目邀請非常開心，於是就在想什麼東西是他平常在小朋友活動會送，且又是客製化的東西，而剛好他幫小朋友辦完兒童生日派對，有送小朋友客製化的糖果，所以才想說也送給小S及派翠克。

然而他提到，小S真的很會主持，靈活運用他送的客製化糖果，「客製化棒棒糖，本來就要打碎大家一起吃象徵圓滿，S姐反應很快，當天直接敲到地上給大家一起來分享，不僅很有節目效果，也給予他很多的鏡頭，謝謝S姐與很親切的派翠克」。

泡泡哥哥在節目影片下方留言還原事發過程。（圖／翻攝自小姐不熙娣YT）