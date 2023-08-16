民進黨籍立委高嘉瑜2021年遭前男友林秉樞施暴，林秉樞遭收押禁見期間透過律師黃國城發表286字的「道歉聲明」，被外界質疑是「隔空串證」。新北地檢署將黃國城移付懲戒，律懲會去年決議申誡，要求黃須自費接受律師倫理規範6小時研習，黃不服，向律師懲戒覆審委員會請求覆審，律師懲戒覆審委員會決議認為黃請求無理回，依法駁回。

林秉樞2021年被爆出對「港湖女神」立委高嘉瑜施暴、幽禁飯店2天，並握有私密影片，高提告後，檢警同年12月拘提林到案，檢察官複訊後聲押禁見林獲准。不久林透過律師黃國城對外發表「道歉聲明」。

林聲明「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」，被拘提後完全不知道外面發生什麼事，只透過律師了解，「沒想到會影響公投的討論，甚至是1月的立委補選」，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在「廢人」身上。

但林聲明一出，引發議論，外界質疑林秉樞藉由發表聲明「隔空串證」，「惹怒」法務部，法務部責由台灣高檢署調查律師是否涉及違反偵查不公開、違反《律師倫理規範》，並移付律師懲戒委員會懲戒。

新北地檢署調查後，去年1月將黃移付律師懲戒委員會懲戒。律懲會認為黃為羈押中被告發表聲明，違反《律師倫理規範》，決議申誡，要求黃須在懲戒案確定起 6個月內自費接受律師倫理規範6小時研習。

黃不服，向律師懲戒覆審委員會請求覆審，律師懲戒覆審委員會開會討論後，認為黃的請求並無理由，15日決議駁回。