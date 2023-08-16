副總統賴清德這次出訪巴拉圭，被指「低調過境」；賴清德不認同說，基本上他會認為，「我們這一次的過境是相當穩健，且相當負責任的」，也是根據台灣的團隊跟美國的團隊，大家共同討論。

對於外界關心的過境美國問題，賴清德說，基本上他這一次是擔任蔡英文總統總統的特使，來巴拉圭新任總統祝賀傳達台灣人民的祝福。「所以我的身份是副總統。我走的是國家的任務。希望爭取國家的利益。所以我並不是以總統候選人的身份過境美國，或是到巴拉圭」。

他說，「副總統過境其實行之有年。所以這次我們也都接受」，就是台灣的團隊跟美國團隊去討論。但整個過程裡面也可以看得出來，台美彼此間的默契還有信任，所以整個過程都非常的順利。他也很高興很難得可以在來到美國看了一場非常精彩的美國職棒大聯盟的比賽。這是非常難得的事情。

至於過境引發大陸文攻武嚇？他說，美國政府也公開講了。就是說副總統或是總統過境，美國之行之有年。中國不必把過境作為文攻武嚇的藉口，其實這個是很自然的事情。

被問到這一次過境非常的低調也謹慎，是否引發中國採取一些讓台海之間引發緊張的一些行為。會認為這是對岸在製造戰爭與和平的氛圍來介選？

賴說，這一次的過境其實就像以往的慣例一樣，並沒有什麼特別，如果中國而以他的過境美國作為藉口，再一次的展開文攻武嚇或是其他威脅的手段，相信剛好是印證了國際媒體不斷的報導，中國企圖用用軍事的威脅來介入台灣這場選舉，那如果再加上在地協力者的呼應，那當然目的是希望，這場選舉的結果能夠符合中國的需要。即使這樣是非常不好的。他也對全國的民眾是非常有信心的。

他強調，這次過境也是根據台灣的團隊跟美國的團隊，大家共同討論，然後運用過去的默契跟彼此信任，讓這一次的過境能夠符合過去美國所秉持的原則，也就是安全、舒適、便利跟尊嚴四大原則的過境，「並沒有說特別如何」。