一名網友分享朋友的面試經驗，朋友日前到新公司面試，被主管嫌棄「學歷不太優，後段班的」，結果朋友當場回嗆「所以我來面試後段班的公司」，主管瞬間臉色大變，網友則拍手叫好「公司面試你，你也面試公司，剛剛好而已！」

一名網友在《Dcard》發文指出，朋友日前到新公司面試，主管看了履歷開始嫌棄，「你的學歷好像不太優耶，後段班的。」朋友不甘示弱回「所以我來面試後段班的公司」，主管聽了惱羞成怒，請他馬上離開。原PO好奇問「有人也在面試時洗臉面試官的嗎？」

許多網友都挺原PO朋友，認為面試主管太羞辱人，「有點社會化的人會這樣說話？學歷不是面試前就知道嗎？腦殘面試官被洗剛好」、「如果學歷爛到讓面試官生氣，那他還找來面試浪費時間，這面試官是真的蠢」、「這個面試官來羞辱人的吧，根本把人家當KPI來刷，噴了也未嘗不可！」

不過也有少數網友提出不同意見，「逞一時口舌之快沒什麼意義，若是我會將話題引導到薪資待遇，就有很大機率結束談話了」、「聽到不喜歡聽的話離開就好了，回嗆證明你的等級跟他是一樣的。」