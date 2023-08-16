金管會2020年8月公布「金融科技發展路徑圖1.0」，訂定4目標、3原則及8大面向，預計在3年內公私協力推動60項政策，以形塑友善的金融科技發展生態系，並且提升金融服務的效率、可及性及品質。

隨著「金融科技發展路徑圖1.0」計畫將於8月屆滿，為維持創新動能、並在現有成果上精進深化，金管會去年6月請金融科技共創平台委外進行研究調查，廣泛蒐集建言、參考國際作法提供具體建議，據此制定將於未來3年推動的「金融科技發展路徑圖2.0」。

金管會表示，「金融科技發展路徑圖2.0」設定包容、公平、永續、國際化等4大目標，規畫透過優化法制、深化資源、推廣技術、提升包容等4大面向、15項措施，在3年間推動65項具體推動事項。其中，39項為1.0成果再深化推動，26項屬於創新推動事項。

金管會制定的創新推動事項中，規畫將於今年啟動「金融科技法規調適平台」及推動法人金融電子簽章、2024年開放法人股東3人以上的法人線上開戶、2025年推動建置跨體系「金融FIDO驗證轉接中心」，及於2026年擴充創新園區場域及功能等。

金管會表示，路徑圖列出的推動事項為較具體規畫及時程的項目，未來針對金融科技推動的工作不限於列出項目，將持續聽取各界意見，並適時研議調整推動相關措施，為金融服務業帶來更多創新、進步與包容，進而共創台灣金融產業新價值，實現普惠金融目標。