證交所指出，受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大。

另外，上市公司中仍有309家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含觀光餐旅、汽車工業及通信網路業。觀光餐旅逐漸擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長。汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售，推升獲利。通信網路業則因5G、HPC等終端需求支撐，帶動獲利成長。