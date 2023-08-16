證交所指出，受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大。
另外，上市公司中仍有309家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含觀光餐旅、汽車工業及通信網路業。觀光餐旅逐漸擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長。汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售，推升獲利。通信網路業則因5G、HPC等終端需求支撐，帶動獲利成長。
上市公司公布完半年報後，台灣證券交易所統計，上市公司上半年營收16兆787億元，較去年同期衰退2兆916億元，減幅11.51％；上半年度稅前淨利1兆3,372億元，較去年同期衰退9,751億元，減幅42.17％。
證交所指出，受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大。
另外，上市公司中仍有309家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含觀光餐旅、汽車工業及通信網路業。觀光餐旅逐漸擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，致獲利成長。汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售，推升獲利。通信網路業則因5G、HPC等終端需求支撐，帶動獲利成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。