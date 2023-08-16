小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）股價強彈7.09％，台股AI股重返榮光，低價指標股仁寶更釋出AI加速成長利多，帶動15日股價爆量上攻，成交量突破25.18萬張，創下掛牌以來歷史天量，終場大漲9.31％，收在35.8元，改寫近12年以來收盤新高，接掌AI多頭大旗。

【1】AI新指標 仁寶爆天量大漲

輝達（NVIDIA）股價強彈7.09％，台股AI股重返榮光，低價指標股仁寶更釋出AI加速成長利多，帶動15日股價爆量上攻，成交量突破25.18萬張，創下掛牌以來歷史天量，終場大漲9.31％，收在35.8元，改寫近12年以來收盤新高，接掌AI多頭大旗。

【2】AI莫慌！台積CoWoS加速產出

CoWoS高階封測產能不足壓抑人工智慧（AI）大廠營運有解！摩根大通最新發現，AI需求下半年持續強勁，好消息是，台積電CoWoS產能擴張進度將超越預期，明年底前產能翻揚至每月2.8～3萬片，尤其2024年下半年擴產速度值得期待。

【3】國人瘋旅遊 今年刷卡可望首破4兆 中信銀居刷卡王

今年信用卡可望首度刷破4兆元！7月為近四年來首度沒有刷卡報稅入帳因素，但國人信用卡依舊刷破3,200億元，若扣掉前三年都是6月報稅遞延到7月入帳因素，則7月刷卡金額依舊維持雙位數成長。

【4】跟著股神走！ 波克夏Q2 重押3檔建商股

看好新屋房市前景，股神巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第二季重押建商股票。根據最新發布的持股報告顯示，該公司上季斥資逾8億美元買進霍頓（D.R. Horton）、萊納房產（Lennar）與VNR等三檔建商個股。波克夏在同期間減持動視暴雪、雪佛龍與通用汽車等股票部位。

【5】黯淡7月 大陸三大經濟指標全下滑

大陸經濟繼續拉警報，繼上周公布7月信貸數據快速萎縮後，統計局15日公布7月主要經濟數據，工業、消費、投資增速均較6月回落，且皆遜於市場預期，反映大陸經濟復甦仍不穩固。