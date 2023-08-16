選舉議題全不回 賴清德：回國內再開記者會說明。曾薏蘋攝

副總統賴清德出訪巴拉圭，今與媒體茶敘時，被問到有關選舉相關問題，直接了當說，在外國就談外交，選舉的話題回到國內再開記者會想大家說明。

此外被問到未來對兩岸交流有無具體作法？情勢如何扭轉？他說，台灣善意一直都在，不管中國發生天災地變，台灣都是最早且捐款吹多的國家，希望中國能看到這個事實。

他說，兩岸交流互動或合作創造雙方共同的利益，這也是雙方必須雙方面，「中國大可以不必對台灣文攻武嚇，這是損人不利己的事」，他非常希望在未來，這段時間大家彼此能認知到，台灣和平穩定，對台灣、中國還有國際來說，都有好處。

他表示，盼未來他們（中國）能做些改變，合作方向不妨從天災地變，傳染病如何建立有效的管道開始，這是符合兩岸人民福祉，這部分可以先做。

此外，外界關心民進黨年輕選票流失、「賴蕭配」等議題，因為賴清德這次出訪定調，是以副總統身份非總統參選人出訪，因此不回應選舉議題的態度。