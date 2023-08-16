好市多不定期上架新品，一名男子分享好市多熟食部新品「綜合三明治」，一盒有火腿起司蛋三明治、蛋沙拉三明治搭配萵苣生菜2種口味，網友看到售價299元紛紛表示「不買單」，但也有已嘗鮮的會員說，口味還行，吃完很滿足，會再回購。

原PO昨（15）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多熟食部開賣綜合三明治，一大盒有2種口味，包括火腿起司蛋三明治、蛋沙拉三明治搭配萵苣生菜，售價是299元。

貼文曝光，會員皆認為售價太高，並不買單，「100元的價值」、「利潤最好的部門……」、「超盤」、「這價格，我可以買20個早餐店的三明治」、「這價錢開的太高了」、「看起來很空虛」、「這篇留言的人感覺頭腦都好清醒喔」、「這價格…買不下去…」、「299 ? 我為何不去早餐店買現做的」、「笨蛋才會買單」。

也有買過的網友表示會回購，「我覺得還行，瞬間吃完很滿足，會回購」、「看起來很方便，但菜色有點普通，目測10份299元，平均一份30元，保存期限短，大概適合很多人吃，例如辦公室餐會」。