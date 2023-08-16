大陸北京一位媽媽賣掉價值台幣1620萬的老家，替兒子添購新房，沒想到她與兒子和媳婦同住卻因生活習慣不同，而鬧了許多矛盾，使得母子關係每況愈下，最後兒子竟帶兒媳搬走，並與她斷聯，狀況維持3年後，這位媽媽心灰意冷，決定將兒子告上法院，要求對方償還買房的費用，好讓她能夠養老。

綜合陸媒報導，大陸北京一位楊姓女士在2017年的時候賣掉價值370萬（台幣1620萬）的房子，為了給剛從國外留學回來的兒子買間更大的房子，讓兒子娶妻生子以後也能住，而她也說了會一起住進新房子養老。

楊女士表示，當初買了新房子，她沒多想就把房子登記在兒子的名下，而兒子也在2019年順利結婚，而她與兒子和兒媳一起住，卻因為生活習慣的差異，她和媳婦很常發生矛盾，而她與兒子的關係也越來越糟糕，最後兒子竟帶著媳婦搬走了，還將她封鎖、斷絕往來。

楊女士指出，接下來的3年母子完全沒有來往，所有必須要溝通的時候，都只能透過親戚幫忙傳話，讓她感到很失望也很不滿，因此決定告兒子，要求對方將買房的錢還來養老，但兒子主張買房的錢是媽媽贈與的，因此不願意歸還。

而整起案件經過訴訟以後，近日判決結果出爐，法官認為父母資助兒女買房不是義務，如果父母用盡全力幫兒女買房以後，孩子不願履行贍養的義務，對父母有失公平，因此判楊女士的兒子應該歸還370萬（台幣1620萬）。