新賽季轉戰塞爾提克的明星長人波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），16日他在個人社群平台X（推特）宣布因為足底筋膜炎，無緣代表母國拉脫維亞參戰FIBA（國際籃聯）世界盃。

波爾金吉斯表示，退出世界盃是和塞爾提克、拉脫維亞雙方教練團和醫療團隊共同討論後所做出的決定，「退隊的決定對我來說很不容易，但我保證我會盡我所能支持球隊。」如今在拉脫維亞陣容中，雷霆射手貝坦斯（Davis Bertans）為球隊僅存的NBA球員。

無緣寫下季後賽讓3追4的史上首見紀錄，塞爾提克從禁區著手補強，休賽季組織一筆三方交易，忍痛把防守指揮官史馬特（Marcus Smart）送到灰熊，且不甩過往傷病疑慮，從巫師換回上賽季繳出單季生涯新高23.2分的大前鋒波爾金吉斯。

拉脫維亞目前在FIBA世界排名為29，在歐洲賽區並非頂尖球隊，自2017年歐錦賽後，才首次重回大型國際賽場上，本屆世界盃於25日陸續在日本、印尼和菲律賓三地開戰，其中19日拉脫維亞、立陶宛和波多黎各將來台參加熱身賽，少了波爾金吉斯的拉脫維亞在世界盃和法國、加拿大以及黎巴嫩分處同個小組，爭取前2晉級名額有難度。