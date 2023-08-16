前知名財經主播邱沁宜，除了當節目主持人，還成為YouTuber開了線上課程，事業相當成功，如今感情世界似乎有了著落，而且處於穩定交往的階段，不過男方卻被爆出與一名熟女開房間，讓兩人感情發展成為外界關注焦點。

根據《鏡週刊》報導，邱沁宜近來到綠島旅行，結束後返回天母住處，後頭跟著拖著兩卡行李箱的男子，對方把行李放回邱沁宜住處後，不到半小時便離開，隨後兩人又會合，與一名女性長輩到法式餐廳用餐，主要目的是幫邱沁宜慶生，結束後男方先送女性長輩回家，再跟邱沁宜返回天母，男方身分曝光，就是設計界名人兼科技公司執行長房元凱。

邱沁宜不僅當節目主持人，還成為YouTuber開設線上課程，事業相當成功。（圖／邱沁宜臉書）

房元凱雖傳出與邱沁宜穩定交往，不過卻爆出與一名熟女單獨約會，還當街就牽起對方的手，關係不難看出相當親暱，隨後兩人疑似到商務旅館「開房間」，過程大約80分鐘就結束，兩人辦理完退房手續後，手勾手一同離開，彼此臉上更是充滿著藏不住的笑意，房元凱接著將該熟女送回住處後，便返回與邱沁宜共住的豪宅，讓外界好奇他跟邱沁宜的感情是否還能發展下去。

不過邱沁宜稍早做出回應，她表示房元凱是來家裡幫忙做設計的，對於他的交友狀況不清楚，也沒有進一步發展的計畫。