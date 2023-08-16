為讓ACT銀銅鈦的抗菌抗病毒的技術可以在各領域發揚光大，萬泰科技與輔仁大學牽頭成立ACT健康產業聯盟，邀請各領域專家學者、業界合作夥伴共同參與，從技術到供應鏈，從材料到應用，利用ACT銀銅鈦抗菌病毒的生產技術，應用在家用空調濾網(台灣三洋)、汽車空調濾網(邁拓爾)、醫用抗菌口罩(澄康生技)、濾水淨化材料(三星淨化)、運動空間防疫(舞動陽光)、空間淨化(台灣威力綠能)、教育防疫(好頭腦文教)，空氣品質標章(台灣空氣品質健康安全協會)、防疫理念推廣(醫鼎科技:Heho健康)，從點(技術)、線(供應鏈)、面(各領域落地應用)的整合，藉由ACT技術加值，打造完整的產業生態鏈。

受到終端客戶庫存調整影響，萬泰科今年上半年稅後盈餘為1.08億元，每股盈餘為0.7元，累計前7月合併營收為38.97億元，萬泰科預估，下半年會比上半年好。