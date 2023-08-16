上櫃公司應於8月14日公告申報112年第2季財報者共計775家(不含申報期限為112年8月31日之第一上櫃、證券及期貨公司)，據櫃買中心統計，775家上櫃公司112年上半年度營收約1兆1960億元，較去年同期減少1300億元，減少幅度為9.8%，稅前淨利1281億元，較去年同期減少384億元，減少23.06%，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現衰退。

櫃買中心指出，已申報上櫃公司112年上半年度獲利較去年同期成長公司計有298家，約占39%，獲利成長金額前三大之產業分別為建材營造、觀光餐旅及塑膠工業；在每股盈餘(EPS)方面，經統計每股盈餘超過10元公司計有10家，5元以上未達10元的公司計38家，2元以上未達5元之公司計133家，有獲利之上櫃公司共計542家，約占前開已申報國內上櫃公司之70%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司。