香港34歲女星黃心穎2012年參加香港小姐選美榮獲亞軍，外型亮眼深受許多粉絲的喜愛。豈料，2019年爆出與男星許志安的不倫婚外情，名聲瞬間暴跌，一度傳出到國外避風頭，甚至被瘋傳已經退出演藝圈，而近日被爆出已經與同居男友登記結婚，令外界震驚不已。

黃心穎劈腿偷情許志安的「安心事件」震驚兩岸三地，當時兩人在車上親密親吻畫面曝光，慘遭人人唾棄的小三，原本敲定的電視劇演出被換角，演藝工作全面停擺，情緒陷入低潮。她2019年在醜聞後避走美國，相隔8個月後返港，同時駁斥改名、轉行等傳聞，但表演工作始終沒有起色。

黃心穎最近才剛重新出發，她曾表示專注事業，暫未打算結婚，然而卻被爆料13日登記結婚，據消息人士透露，二人同報住在油塘的地址，黃心穎則報稱職業為唱作人。據悉，黃心穎因醜聞事業跌落谷底，隔年她被曝已有未婚妻的樂隊鼓手泥鯭（黎萬宏）相戀，但兩人並不認愛，直到去年她才大方認愛，並發展至同居關係。

事實上，黃心穎爆出醜聞後，偷情人夫許志安與鄭秀文熬過婚姻危機，繼續攜手走下去。而視帝前男友馬國明，分手後隔年認愛黃心穎好友湯洛雯，穩交2年多同居，直到今年元旦馬國明曬宣布結婚，消息一出粉絲與好友紛紛祝賀。