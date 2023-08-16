財政部於日前公布111年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核成績，新竹市稅務局勇奪作業績效類總成績乙組第1名，局長蘇蔚芳近日到財政部第59屆全國賦稅會報代表受獎。

市長高虹安表示，為激勵同仁，在考核當日到現場加油打氣，看到同仁穿著整齊一致的背心及精心布置的會場，展現出勢在必得的氣勢及團隊精神，終於不負眾望在睽違8年後再次獲得稅捐稽徵作業績效類總成績乙組第1名佳績。

新竹市稅務局說明，財政部稽徵業務考核項目包括為民服務、選案查核防止逃漏等7大項，稅務局在徵收作業、自動化作業、賦稅統計及重要交辦事項等4項榮獲第1名；為民服務、選案查核防止逃漏2項獲得第2名，表現優異。

稅務局長蘇蔚芳表示，近期有1則幫助欠稅單親媽媽翻轉人生的暖心故事，登上各大媒體，不只感動到考核官，也讓市民對公務員的形象及信任度提升。

在自動化作業考核項目，稅務局落實資訊安全防護，保護民眾權益不餘遺力，連續14年通過ISO 27001認證，也為考核大大加分。

考核單位更稱讚新竹市稅務局是個「事在人為」的執行團隊，是個有向心力、執行力及充滿活力的3力團隊。

竹市稅務局指出，該局以科技城市民需求為導向，運用e化及科技協力辦稅，積極推動簡政便民的服務，得獎是肯定與鼓勵，稅務局未來將持續精進e化服務，推動納稅者權利保護，維護納稅者權益，同時落實租稅教育，讓稅務觀念向下扎根。

民眾如有稅務相關問題，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。