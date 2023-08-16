為改善財務結構、充實營運資金，新安東京海上產險在日本東京海上及裕隆集團兩大股東全力支持下，最後一次增資120億元已於今年6月20日完成，推升6月底資本適足率回到258％，並已由會計師完成查核簽證。公司指出，經營團隊將持續導入數位關鍵技術，提升客戶保險服務體驗，不斷強化核心競爭優勢，滿足社會大眾多元的保險服務需求。
《金融》新安東京海上產險第2季RBC回到法定水準
新安東京海上產險董事會通過2023年半年度會計師簽證財務報告，資本適足率（RBC）回升至258％，已達法定200％以上。
新安東京海上產險董事會通過2023年半年度會計師簽證財務報告，資本適足率（RBC）回升至258％，已達法定200％以上。
為改善財務結構、充實營運資金，新安東京海上產險在日本東京海上及裕隆集團兩大股東全力支持下，最後一次增資120億元已於今年6月20日完成，推升6月底資本適足率回到258％，並已由會計師完成查核簽證。公司指出，經營團隊將持續導入數位關鍵技術，提升客戶保險服務體驗，不斷強化核心競爭優勢，滿足社會大眾多元的保險服務需求。
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