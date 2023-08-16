為改善財務結構、充實營運資金，新安東京海上產險在日本東京海上及裕隆集團兩大股東全力支持下，最後一次增資120億元已於今年6月20日完成，推升6月底資本適足率回到258％，並已由會計師完成查核簽證。公司指出，經營團隊將持續導入數位關鍵技術，提升客戶保險服務體驗，不斷強化核心競爭優勢，滿足社會大眾多元的保險服務需求。