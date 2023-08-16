櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之112年第2季財務報告(不含第一上櫃、證券及期貨公司)，上櫃有價證券應繼續停止交易計有1家，應調整交易方式計有11家，其中迎輝、兆遠、辣椒、系通、合正、洛碁及萬國通等7家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

福大公司因財務報告會計師已未出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告且亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券方面，櫃買中心表示，富榮綱(3115)及牧東(4950)等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

在繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券部分，杏國(4192)因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於繼續停止交易之上櫃有價證券方面，昇華(4806)前因未依規定期限公告111年度及112年第1季財務報告，已自112年4月10日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第2季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

櫃買中心表示，調整自112年8月17日起實施。