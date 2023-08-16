上班族請注意。國道10號西向19.4公里處燕巢路段於今（16）日凌晨4時19分發生聯結車自撞護欄交通事故，此事故造成國10西向後方車流回堵約4公里，國3北上車流回堵約3公里，請民眾提早改道。

此事故目前占用內側車道，國道警察持續做拖吊處理中。至於事故原因，仍待進一步調查。

對於民眾質疑國道對此車禍的應變速度緩慢，國道警察透露，因為此車輛屬於全聯結車，就是有兩節車廂，且發生在凌晨，此事故已經於8時20分許排除。對於拖吊事故車的通報，會再請交通部高公局加快拖吊速度。