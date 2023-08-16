昨深夜鬼門開，正式進入農曆7月，民俗專家楊登嵙提醒，鬼月旅遊入住飯店有10大禁忌，包括進房先敲門、側身進房、進廁所先沖水、不要選邊間房，容易聚陰、不要把燈全關、睡覺前先拍枕頭、不獨自睡雙人床、鞋尖應朝外或亂放、留意房內聖經及異常狀況。

1、進房先敲門

為了提醒房間內的好兄弟，入住房間前最好先敲門3下，靜待數秒再開門，進房說聲「抱歉，打擾了！」除表示尊重外，禮貌說抱歉，比較不會受好兄弟干擾。

2、進房要側身

入房前先敲門外，記得要「側身」入房，讓好兄弟出來，不然可能會被好兄弟迎面撞上。

3、進廁先沖水

先將廁所的燈及抽風機打開，提醒好兄弟，最好在使用前就把馬桶的水沖掉，除去看不見的陰穢之物。

4、不選邊間房

鬼月盡量不要住乏人問津的旅館，訂房時不要選「邊間房」，邊間房型距離電梯較遠，入住率較低，容易聚陰。

5、不全部關燈

夜間睡覺時，不要關掉全部的燈，保留一盞小燈增加陽氣，若燈光會導致無法入眠，可以保留廁所的燈。

6、睡覺前拍枕頭

睡覺前拍枕頭，如同進房門要敲敲門，也有提醒好兄弟的意味。

7、不要獨自睡雙人床

若是單人睡雙人床，最好避免選擇靠牆的床位，記得把未使用的枕頭與棉被都弄亂，或將行李放上空床位，避免吸引好兄弟同床。

8、鞋尖要朝外

晚上睡覺時，不可以將雙腳鞋尖朝向床鋪，最好一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿。

9、注意房內的聖經

飯店內的床頭抽屜或桌上通常會準備《聖經》、《可蘭經》、《佛經》等宗教讀物，若入住時發現是翻開的，最好要求換房。

10、注意房間內異常狀況

如果發生電器異常開關、燈光閃爍、異味、不明雜音等情況，可能是好兄弟所為，最好要求換房。

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