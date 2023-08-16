女星鮪魚（徐瑋吟）去年和30億身家的富二代楊先生分手後，一度被拍到和嫩男遛狗，但事後澄清是遛狗的保姆，鮪魚近日則被拍到，和高帥男在街頭十指緊扣、又摟又抱，互動散發滿滿粉紅泡泡，且兩人一晚還狂吃三頓飯，食量相當驚人。

鮪魚感情世界比事業精彩，根據《鏡週刊》報導，鮪魚身邊出現身高約180公分、頭戴棒球帽的吃貨新歡，兩人從燒肉店走出來，接著還吃了一碗肉圓、平價鐵板燒，食量相當驚人，而兩人大方在街頭牽手、摟抱，鮪魚和棒球男還有著萌萌身高差，互動散發滿滿粉紅泡泡。

28歲鮪魚以《國光幫幫忙》擔任助理主持人成名，較讓人熟知的是，和小鐘主持9年的旅遊節目《愛玩客》，後來因節目改版被撤換，後來鮪魚轉戰當YouTuber，也另開旅遊行腳節目，出國到日本、冰島和泰國等地出外景，但花費成本浩大，加上點閱不如預期，訂閱數只有1.76萬，頻道至今已經3個月沒更新。