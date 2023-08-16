●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，即使經濟沒有陷入衰退，但我們最終仍可能面臨比預期持續更久的債息曲線倒掛。這最終會導致放貸減少，因為即使你是我的姻親兄弟，我也不想賠本借你錢。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James在談到周二美股大跌時表示，惠譽可能調降多家美國銀行評級的報導影響市場情緒，再加上今天早上公布的零售銷售數據，這些數字比市場預期更熱一些，使聯準會利率可能升更高、高更久的可能性增加。

●Andersen Capital Management創辦人Peter Anderson表示，我們對聯準會及其在9月的下一步行動如此繃緊神經，而零售數據或許意味著聯準會可能需要繼續升息，因此今天美股出現不安的反應也就不足為奇。

●LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，零售銷售報告發布後，2年期和10年期公債殖利率略有變動，但只有零售數據並不足以大幅扭轉對聯準會下次會議的預期。在零售數據發布後，操盤手對聯準會9月暫停升息的押注維持不變，認為機率仍高達89%。