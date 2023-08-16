新竹市長高虹安因在立委任內涉嫌詐領助理費案，檢方14日依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，國民黨主席朱立倫發聲力挺，卻傳出事前未溝通黨籍總統參選人侯友宜及其競辦執行長金溥聰，讓侯方面很傻眼。對此，前立委蔡正元肯定朱立倫，並認為金以一人之私破壞在野黨合作機會，若再讓民進黨繼續執政，金是不折不扣的歷史罪人。

蔡正元今（16）日在臉書指出，國民黨曾造勢替馬英九的特別費貪污案解套；民進黨最近也修法替陳水扁的國務機要費貪污案解套，過去國民兩黨合作替一大堆政務官的特別費貪污案免除罪刑，國民兩黨都高聲主張這是「歷史共業」。如今朱立倫在第一時間聲援高虹安，蔡正元肯定朱的舉動，並說朱終於有了在野黨領袖的歷史高度。

話鋒一轉，蔡正元反批金溥聰心中只有一人之私，整天夢想要複製「馬金體制」、幻想未來也可以有「侯金體制」甚至是「金侯體制」。蔡正元公開警告金溥聰，在野黨合作是下架民進黨的唯一方法，金溥聰以一人之私不斷破壞在野黨合作的機會，讓賴清德穩穩走上總統寶座。

蔡正元強調，金溥聰已經讓國民黨失去一次政權，如果再讓民進黨繼續執政，金溥聰就是不折不扣的歷史罪人。