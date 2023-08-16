新竹都城隍廟三川殿在七月初一子時舉行「福門大開」開虎門儀式。（摘自新竹都城隍廟臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹都城隍廟三川殿在七月初一子時舉行「福門大開」開虎門儀式。（摘自新竹都城隍廟臉書／陳育賢新竹傳真）

15日晚間11時、農曆七月初一子時到，新竹都城隍廟三川殿開虎門。（摘自新竹都城隍廟臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安參加新竹都城隍廟三川殿的「福門大開」開虎門儀式。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

15日晚間11時、農曆七月初一子時到，民間俗稱的鬼月正式到來！新竹都城隍廟三川殿舉行「福門大開」開虎門儀式，包括市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞及近百名信眾皆到場參與，2023竹塹中元城隍祭正式啟航，今天下午另有「夯枷解厄」將登場。

市長高虹安表示，竹塹中元城隍祭是新竹重要的無形文化資產，多年來不斷努力推廣，讓城隍祭活動成為一系列文化盛宴，盼藉此提升傳統宗教文化能見度與知名度，推廣並傳承珍貴的在地文化，同時也帶動新竹市觀光發展，歡迎大小朋友來新竹體驗百年珍貴的文化歷史，感受城隍祭及新竹市的魅力。

高虹安說，過去人們總對「鬼門開」有著萬般禁忌，如今透過每年網路媒體的大力行銷宣傳竹塹中元城隍祭，讓民眾更了解傳統宗教文化儀式。每到一年一度開虎門這天，來自世界各地的信眾皆會湧入都城隍廟前廣場，爭相目睹充滿宗教民俗神祕面紗的開鬼門儀式，場面相當熱鬧。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就會被城隍爺看守住而不敢隨意亂跑，只有在農曆七月才會破例打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

民政處預告，「福門大開」象徵竹塹中元城隍祭正式開跑，後續還有4場系列活動，包含今天下午的「夯枷解厄」、8月26日「第1屆都城隍盃街舞大賽」、8月28日「查夜暗訪」、8月30日「遶境賑孤」等精采活動陸續登場。

另也舉辦「城隍祭小學堂」活動，只要至指定8間商店使用手機掃描QRcode，回答城隍祭相關問題，可集章兌換「新竹都城隍神明造型香氛片」，還有機會抽到「新竹都城隍廟牌坊造型積木」。